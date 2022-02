Antonio Albanese, chi è: vita, età, personaggi, film, regista

Antonio Albanese è nato a Olginate il 10 ottobre del 1964 ed è un attore, regista, comico, cabarettista, scrittore, imitatore e doppiatore. Ha 54 anni.

Proviene da una famiglia siciliana di umili origini: suo padre era un muratore mentre la madre era una casalinga.

Fra i suoi più grandi successi citiamo: Uomo dolce, Contromano, Qualunquemente, Come un gatto in tangenziale, Mamma o papà?, Tutto tutto niente niente, La fame e la sete e E’ già ieri.

Cetto La Qualunque è indubbiamente il suo personaggio famoso, diventato iconico.

Regista dei seguenti film:

Uomo d’acqua dolce (1996)

La fame e la sete (1999)

Il nostro matrimonio è in crisi (2002)

Contromano (2018)

I topi – Serie TV (2018)

I topi – Seconda stagione – Serie TV (2020)

Film in cui ha recitato:

Un’anima divisa in due, regia di Silvio Soldini (1993)

Vesna va veloce, regia di Carlo Mazzacurati (1996)

Uomo d’acqua dolce, regia di Antonio Albanese (1996)

Tu ridi, regia di Paolo e Vittorio Taviani (1998)

La fame e la sete, regia di Antonio Albanese (1999)

La lingua del santo, regia di Carlo Mazzacurati (2000)

Il nostro matrimonio è in crisi, regia di Antonio Albanese (2002)

È già ieri, regia di Giulio Manfredonia (2004)

La seconda notte di nozze, regia di Pupi Avati (2005)

Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi, regia di Giovanni Veronesi (2007)

Giorni e nuvole, regia di Silvio Soldini (2007)

Questione di cuore, regia di Francesca Archibugi (2009)

Qualunquemente, regia di Giulio Manfredonia (2011)

To Rome with Love, regia di Woody Allen (2012)

Tutto tutto niente niente, regia di Giulio Manfredonia (2012)

L’intrepido, regia di Gianni Amelio (2013)

L’abbiamo fatta grossa, regia di Carlo Verdone (2016)

Mamma o papà?, regia di Riccardo Milani (2017)

Come un gatto in tangenziale, regia di Riccardo Milani (2017)

Contromano, regia di Antonio Albanese (2018)

Cetto c’è, senzadubbiamente, regia di Giulio Manfredonia (2019)

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, regia di Riccardo Milani (2021)