Kate Winslet: chi è: età, vita, film, Oscar, marito, figli

Kate Winslet è un’attrice britannica. Nasce a Reading, nel Regno Unito, il 5 ottobre 1975. Ha 46 anni.

Carriera

Il primo film in cui ha recitato è: Creature del cielo. In seguito, Kate Winslet ha recitato in tanti altri film anche molto famosi, primo fra tutti Titanic, insieme a Leonardo Di Caprio con il quale è ancora in ottimi rapporti di amicizia, ma anche Se mi lasci ti cancello e The Reader – A voce alta. Proprio con quest’ultimo film ha vinto il Premio Oscar come migliore attrice protagonista.

Vita privata

Nel 2012 ha sposato Edward Abel Smith. Con lui ha avuto il figlio Bear. Prima di Smith, però, l’attrice è stata legata sentimentalmente anche a Jim Threapleton, che è stato suo marito dal 1998 al 2001, da cui ha avuto la figlia Mia Honey. Nel 2003 ha poi sposato il regista Sam Mendes con cui ha avuto il figlio Joe Alfie. La coppia ha divorziato nel 2010.

Premi e riconoscimenti

E’ stata candidata ai Premi Oscar per 7 volte e ne ha vinto uno nel 2009 per la sua interpretazione in The Reader – Ad alta voce. Ai Golden Globe, invece, ha ricevuto ben 11 candidature. Nel 2021 ha anche vinto un Emmy come migliore attrice in una miniserie o film per la televisione, per lo show Omicidio a Easttown.

Creature del cielo (1994)

(1994) Un ragazzo alla corte di re Artù (1995)

(1995) Ragione e sentimento (1995)

(1995) Jude (1996)

(1996) Hamlet (1996)

(1996) Titanic (1997)

(1997) Ideus Kinky – Un treno per Marrakech (1998)

(1998) Holy Smoke – Fuoco sacro (1999)

(1999) Quills – La penna dello scandalo (2000)

(2000) Enigma (2001)

(2001) Iris – Un amore vero (2001)

(2001) The Life of David Gale (2003)

(2003) Se mi lasci ti cancello (2004)

(2004) Neverland – Un sogno per la vita (2004)

(2004) Romance & Cigarettes (2005)

(2005) Tutti gli uomini del re (2006)

(2006) Little Children (2006)

(2006) L’amore non va in vacanza (2006)

(2006) The Reader – A voce alta (2008)

(2008) Revolutionary Road (2008)

(2008) Carnage (2011)

(2011) Contagion (2011)

(2011) Comic Movie (2013)

(2013) Un giorno come tanti (2013)

(2013) Divergent (2014)

(2014) Le regole del caos (2014)

(2014) The Divergent Series: Insurgent (2015)

(2015) Steve Jobs (2015)

(2015) The Dressmaker – Il diavolo è tornato (2015)

(2015) Codice 999 (2016)

(2016) Collateral Beauty (2016)

(2016) Il domani tra di noi (2017)

(2017) La ruota delle meraviglie (2017)

(2017) Blackbird – L’ultimo abbraccio (2019)

(2019) Avatar 2 (2022)

Qui trovate anche i titoli delle varie serie TV alle quali ha preso parte Kate Winslet.