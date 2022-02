Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 4 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko rappresentano per molti la vera “eccellenza” dell’astrologia nel nostro paese: entrambi hanno avuto una formazione da “autodidatta”, e tutti e due hanno raggiunto il successo diverse decadi or sono.

Di seguito ecco qualche anticipazione piuttosto sostanziosa per i “primi” segni dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo fox 4 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Preoccupatevi maggiormente di ciò che potrebbe concretamente urtarvi nel breve periodo, senza andare troppo lontano. Dal punto di vista lavorativo buone novità.

Toro – Un po’ troppo concentrati sulla vostra persona, provate a dedicare maggiore spazio agli altri, sia colleghi che amici, che avete più di una volta, anche in maniera inconsapevole, offuscato la figura.

Gemelli – Marte non sarà particolarmente benevolo con voi in senso generale, con probabili litigi nel corso delle prossime ore. Non sarà tutta “colpa vostra” ma probabilmente state mantenendo un atteggiamento che non è particolarmente gradevole da “subire”.

Cancro – Tantissima buona volontà e voglia di fare anche se non è sicuro che ci sarà tempo e possibilità di mettere in pratica tutto ciò. In amore qualche “nuovo aggiornamento” da tenere d’occhio senz’altro.

Oroscopo domani Branko 4 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Le avversità non dovrebbero essere di grave entità, anzi potrebbero garantire una sorta di “stimolo” sorpatutto per quanto riguarda i problemi di cuore. Evitate scenate se sarete in difficoltà, e cercate sempre la via del dialogo.

Toro – Sarete certamente in grado di gestire la notevole pressione psicologica che state per subire, probabilmente questa non avrà effetti particolarmente gravi sulla vostra personalità, anzi è previsto un miglioramento dell’umore generale.

Gemelli – Non provate ad aggirare sempre gli ostacoli, molto presto potreste pagare dazio se deciderete di non affrontare i problemi “di petto”.

Cancro – Buone nuove dal fronte lavorativo, provate semplicemente a seguire per un po’ la corrente senza prendere decisioni immediate.