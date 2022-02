Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 5 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko ritornano puntuali anche per la giornata di domani, che da il via al primo weekend del mese di febbraio di questo 2022. La coppia di “esperti delle stelle” rappresenta per molti il meglio in assoluto in fatto di affidabilità e precisione.

Ecco quanto previsto dai due astrologi per i segni di Capricorno, Sagittario, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani Paolo fox 5 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Fascino in aumento, non così inaspettato visto i recenti buoni risultati in altri ambiti che hanno gradualmente risollevato il vostro umore recente. Weekend che si prospetta un po’ confusionario, tenetene conto.

Sagittario – Iniezione di energia in vista, sfruttate da subito, o quantomeno appena possibile, il momento attuale, sopratutto nell’ambito amicale, contesto che potrebbe rivelarsi decisamente fruttuoso.

Acquario – Vi state incaponendo in merito a questioni futili, che potrebbero essere risolte con un po’ di buon senso. Probabilmente un po’ di stanchezza fisica non vi permette di essere al 100 % della forma.

Pesci – Ottime possibilità lavorative, godrete di un appoggio costante da parte dei vostri colleghi e anche da parte dei “superiori”, non tanto per produttività quanto per intuito professionale. Bene anche i rapporti umani fuori dal contesto lavorativo.

Oroscopo domani Branko 5 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Le critiche possono farvi “male” a tratti ma possono anche fortificare la vostra indole, tuttavia non è consigliabile andare incontro alle avversità in modo diretto, altrimenti potreste soffrirne.

Sagittario – Così così il vostro senso pratico, che sostanzialmente potrebbe rivelarsi un po’ appannato con deduzioni leggermente fuori fuoco. Per farla breve, non prendete decisioni importanti nell’immediato.

Acquario – Poco lucidi in questo periodo ed anche facilmente irritabili senza alcuna motivazione apparente, provate semplicemente a far passare il tempo, migliorando gradualmente l’umore.

Pesci – Non occupatevi solo delle urgenze altrui, pensare un po’ a voi stessi male non farà anzi, “volersi bene” rappresenta una delle chiavi per farvi rispettare in maniera più naturale.