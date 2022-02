Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 5 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko rappresetano due tra i volti più conosciuti e seguiti dell’astrologia per quanto riguardo il nostro paese, entrambi molto noti anche in tv come ospiti fissi e per aver scritto diversi libri in merito.

Oroscopo domani Paolo fox 5 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Periodo tranquillo, decisamente quello di cui avete bisogno in vista del weekend che sarà discretamente produttivo e fruttuoso anche in amore, ambito “lasciato da parte” un po’ troppo spesso nel recente passato.

Vergine– Evitate “colpi di testa” in relazione a situazioni non così impegnative, sopratutto perchè basterà poco per districarle e gestirle con caparbietà. Probabilmente non sarete lucidi a sufficienza per fare cose troppo complesse.

Bilancia – Una buona giornata in vista, ma tutto dipenderà dalla vostra volontà: se avrete voglia di spiccare e farvi notare, scegliete con cura il contesto adatto altrimenti rischierete di sprecare fiato ed energie.

Scorpione – Non avete bisogno di consigli in questa fase del mese e della settimana, agite d’istinto ma senza per questo farvi prendere dalla foga, e tutto andrà come deve andare.

Oroscopo domani Branko 5 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Nuove possibilità di fare amicizie inaspettatamente prolifiche, sopratutto per il mese prossimo, quindi non ambite a risultati concreti subito ma provate a “vendere bene” la vostra personalità sicuramente accentrativa.

Vergine– Inaspettatamente (per gli altri) pigri, e questo potrebbe non consentirvi di ambire a risultati immediati ma d’altro canto sarete molto più ricettivi in amore dove ritrovete anche una più che discreta verve romantica.

Bilancia – Avete bisogno di stimoli, più di ogni altra cosa: Bilancia necessita a intervalli regolari di “spinte” emotive, altrimenti rischia di perdere motivazioni e di conseguenza di diventare poco produttivo, anche se qualche nuovo hobby potrebbe far emergere interessi sopiti.

Scorpione – Sognatori e sensibili più del solito, questo potrebbe crearvi qualche piccolo problema in fatto di lucidità, in vista delle prossime giornate. Provate a restare concentrati sulle mansioni più impellenti.