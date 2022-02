Cristiana Capotondi, chi è: età, film, fidanzato, figli, film, calcio

Cristiana Capotondi nasce il 13 settembre del 1980 a Roma. Ha 32 anni ed è una famosa attrice italiana. Il suo segno zodicalae è Vergine.

Carriera

Il suo debutto nel mondo del cinema avviene nel 1995 quando giovanissima, prese parte al film di Neri Parenti, Vacanze di Natale ’95. Inoltre, soltanto un anno prima aveva anche partecipato alla serie TV Amico Mio. Nel 2014 ha fatto il suo debutto come regista, realizzando il cortometraggio La poltrona del Papa.

Nel 2006 riceve la sua prima candidatura ai David di Donatello come miglior attrice protagonista, per il ruolo interpretato nel film Notte prima degli esami. La Capotondi è nuovamente sul set accanto a Nicolas Vaporidis (divenuto il suo ragazzo) nel film Come tu mi vuoi e poi è protagonista del film I Viceré e del film Scrivilo sui muri. Negli anni seguenti ha lavorato a fianco di Stefano Accorsi ne Il giovane Casanova.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui spiccano il Nastro d’argento (2007), il Premio Flaiano e il premio Romy Scheider.

Vita privata

Cristiana Capotondi è stata fidanzata con Primo Reggiani e Nicolas Vaporidis. Dal 2006 è legata da diverso tempo ad Andrea Pezzi, scrittore, attore e noto conduttore del canale MTV. Tuttavia, i due non hanno ancora figli.

Calcio

Il 6 novembre 2018 viene eletta vicepresidente della Lega Pro.

Dal 5 agosto 2020 è anche capodelegazione della Nazionale di calcio femminile dell’Italia.