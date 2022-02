Ethan Hawke, chi è: vita, età, film, tv

Ethan Hawke è un attore, regista e scrittore statunitense che ha recitato in film famosi come “L’attimo fuggente” e “Training day”.

Ethan Hawke è nato il 6 novembre 1970 ad Austin, in Texas. La passione per la recitazione lo porta all’esordio al cinema, insieme a River Phoenix nel film “Explorers” del 1985.

per il film “Training Day”, Ethan riceve una nomination agli Oscar per il miglior attore non protagonista.

Ulteriore successo sarà la sua interpretazione nel film “Boyhood”, che riceverà una candidatura all’Oscar e al Golden Globe.

Vita privata

Ultimamente Ethan Hawke è stato al centro dell’attenzione anche grazie alla figlia, data dal matrimonio con Uma Thurman: Maya Hawke, che ha recitato nella serie tv Netflix “Stranger Things” interpretando il personaggio Robin. Oltre a Maya ha un altro figlio avuto dalla stessa donna, di nome Levon Roan. Il divorzio da Uma Thurman lo ha atterrito molto, facendolo cadere in depressione.

In seguito, l’attore si è poi risposato con la ex babysitter dei suoi figli: Ryan Shawhughes, oggi produttrice nel mondo dello spettacolo. Con lei ha avuto altri due figli: Clementine Jane, nata nel 2008 e Indiana, nata nel 2011.