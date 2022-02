Frank Matano, chi è: vita, età, fidanzata, Youtube, scherzi telefonici, tv

Il vero nome di Frank Matano è Francesco Matano. Prima di raggiungere la popolarità in tv attraverso il programma televisivo Italia’s got talent, approda su Youtube dove dà prova di tutto il suo talento di comico attraverso esilaranti scherzi telefonici, intorno al 2007-2008.

Frank è nato il 14 settembre 1989 a Santa Maria Capua Venere, in provincia di Caserta. Oggi ha 31 anni. E’ italo americano, la madre infatti è americana e lo stesso Frank si è trasferito negli State Uniti per qualche tempo per perfezionare il suo livello di inglese.

Nel 2009 entra a far parte del programma tv Le iene, riscuotendo un successo così grande che viene chiamato anche come attore per diversi film, quali: Fuga di cervelli, regia di Paolo Ruffini (2013). Tutto molto bello, regia di Paolo Ruffini (2014), Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi (2015) Tonno spiaggiato, regia di Matteo Martinez (2018) Attenti al gorilla, regia di Luca Miniero (2019). È stato protagonista anche di alcune web serie di grande successo come Lost in Google (2012) Vita tra coinquilini (2013-2015, 2017-2018) Mago Matano (2016).

Vita privata

Frank è molto riservato motivo per cui sappiamo ben poco della sua vita sentimentale, possiamo solo ipotizzare che sia sentimentalmente legato ad una certa Ylenia Azzurretti.