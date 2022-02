Jessica Rothe, chi è: età, film, fidanzato, figli, film

Jessica Rothe è un’attrice americana, famosa per i suoi ruoli in film come La La Land o Lily & Kat.

Jessica è nata a Denver, in Colorado, negli Stati Uniti il 28 maggio 1987. Oggi ha 34 anni. Si è laureata all’Università di Boston in Belle Arti. Dopo la laurea, Jessica ha iniziato a cimentarsi nei suoi primi ruoli nel mondo dello spettacolo.

In televisione Jessica ha preso parte al programma tv “I più ricercati d’America“ dove ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico e in seguito ha partecipato anche a “La rete di notizie sulla cipolla“, un divertente telegiornale parodistico trasmesso su un canale indipendente. La carriera della giovane Jessica, da quel momento è stata sempre in ascesa fino ad arrivare nel 2016 con “La La Land“, film candidato al premio Oscar, in cui la performance di Jessica è stata accolta positivamente dal pubblico e dalla critica.

Vita privata

Jessica Rothe è single e non è mai stata sposata. E’ molto riservata sulla sua vita privata quindi si sa poco sul suo conto da questo punto di vista.