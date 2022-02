Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 5 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – I due noti astrologi, delle vere “colonne” per quanto riguarda la lettura delle stelle, non si fanno attendere anche per la giornata che sta per iniziare.

I segni “finali” dello zodiaco, ossia Capricorno, Sagittario, Acquario e Pesci potranno godere anche oggi delle previsioni dei due famosi astrologi.

Oroscopo domani Paolo fox 5 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Non abbiate paura di dire ciò che pensate, a patto che il contenuto dei vostri discorsi sia ben chiaro a tutti da subito e sopratutto che sia “confezionato” bene.

Sagittario – Potrete iniziare a programmare fin da adesso il weekend, anche se può sembrare presto, in poche ore sarete molto probabilmente oberati di lavoro e di impegni personali.

Acquario – Non lanciatevi in sfide troppo dispendiose dal punto di vista dell’energia, potreste pagarne dazio molto prima di quanto immaginate. A tal proposito, conservate un po’ di energia per la serata.

Pesci – Ottime possibilità in amore, anche se ci sarà da limare qualche aspetto un po’ puntiglioso del vostro carattere, sarà sicuramente apprezzabile da parte degli altri un po’ di lavoro su voi stessi.

Oroscopo domani Branko 5 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – “Non fate agli altri ciò che non volete fosse fatto a voi”, recita un vecchio adagio, ed è perfettamente coerente con lo status attuale, dato che avrete la possibilità di “vendicarvi”, meglio optare almeno per un po’ per la dialettica.

Sagittario – Un po’ di distrazione in vista è assolutamente normale, anzi potrebbe farvi tornare in mente qualche vecchio “affare” personale un po’ trascurato. In amore occorre maggiore empatia.

Acquario – Potreste aspettarvi troppo dal vostro lavoro, almeno nell’immediato. La professione non deve diventare una ossessione, anche perchè non siete particolarmente competitivi.

Pesci – Sarebbe meglio ricoprire il ruolo di “Pacificatore” più di ogni altro: evitate di creare zizzania anche in un contesto lavorativo probabilmente un po’ ostile. Piccole liti in famiglia, ma cose di poco conto.