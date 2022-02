Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 6 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko ripropongono con la consueta solerzia le proprie “visioni” in merito alla giornata di domani, dopo aver controllato gli astri per garantire alle proprie nutrite “fanbase” previsioni piuttosto precise in merito.

Oroscopo domani Paolo fox 6 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Settimana decisamente stimolante ma non per questo “facile” dal punto di vista della gestione delle energie fisiche. Provate a pianificare una sorta di piano, sarà sufficiente qualcosa di semplice.

Vergine– Siate aperti ad ogni genere di consiglio a patto che questo non vanifichi il vostro modus operandi recente, sopratutto sul lavoro. Non è solo una questione di coerenza, ma è proprio la scelta migliore da fare.

Bilancia – Le avversità che si paleseranno non rappresentano un vero e proprio ostacolo anzi, potrete quasi ignorarle. Molto più sensato occuparsi della propria situazione sentimentale che potrebbe “svoltare” nelle prossime ore.

Scorpione – Picchi di umore, sopratutto verso il basso, previsti nelle prossime ore: questo “bollettino umorale” sarà probabilmente influenzato dalla mole di lavoro che vi aspetta.

Oroscopo domani Branko 6 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Interessanti prospettive lavorative in vista, anche se potreste essere distratti in modo eccessivo dall’impressione positiva o negativa che potreste esercitare sugli altri. Il consiglio più banale ma più funzionale è di badare al risultato senza per questo “montarvi la testa”.

Vergine– State quasi volutamente ignorando qualcuno che richiede la vostra presenza, professionale o “sociale”. Anche se si tratta di qualcuno a voi non propriamente congeniale, manifestare il vostro grado di maturità ascoltando sarà la scelta migliore.

Bilancia – Una persona amica, ma potrebbe essere anche un parente che avete “supportato” con frequenza sarà di enorme aiuto anche in mancanza di veri ostacoli. Anche semplici consigli e un supporto morale sarà di grande aiuto per voi.

Scorpione – Instabili mentalmente, forse c’è un po’ di insofferenza e paura di deludere gli altri. Per arginare questa sensazione spiacevole, sarà sufficiente fare un riepilogo delle vostre priorità, partendo da quelle più spinose e complesse.