Enzo Salvi, chi è: età, carriera, cinepanettoni, pappagallo, aggressione

Enzo Salvi è nato a Roma il 16 agosto nel 1963 e ha 59 anni. E’ un attore, cabarettista e comico italiano.

Dopo tanti anni in teatro e in tutto esaurito grazie al suo “Mammamia come sto!” che diventa un vero tormentone, arriva al cinema con i cinepanettoni, tra i tanti: Vacanze di Natale 2000, Body Guards, Merry Chrismas, Natale sul Nilo, Natale in India, Le Barzellette, il Ritorno der Monnezza.

E ancora: Di che peccato sei, Olè, Notte prima degli esami, Notte prima degli esami-oggi, 2061 Un anno eccezionale, Matrimonio alle Bahamas, Un’estate al mare, La fidanzata di papà, Punto su di te, Matrimonio al Sud, Natale da Che, Din Don e Din Don il ritorno.

Aggressione ad Enzo Salvi

È successo tutto qualche anno fa ad Ostia, vicino a Roma, quando il comico è stato aggredito da un ragazzo di Mali di 25 anni che in precedenza aveva lapidato il suo pappagallo rompendogli il cranio.

“Non dormo da ieri perché sono molto malato ed è spaventoso essere lapidato senza motivo. Sono contro la violenza, amo gli animali e ora il mio pappagallo ha il cranio rotto e sta morendo lotta, tutto perché della violenza senza precedenti contro anime innocenti da parte di un uomo che ora è latitante.” Queste sono state alcune delle lacrime dell’attore.

L’uomo è stato inseguito e fermato dalla gendarmeria di Ostia, le sue scuse non sono servite a nulla, e il giovane è stato effettivamente denunciato per crudeltà verso gli animali.