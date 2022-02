Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 6 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – I due principali “esperti” astrologi del nostro paese sono pronti ad aiutarci anche in vista della giornata di domani, che da il via ad una nuova settimana. I “due esperti delle stelle” hanno formulato le proprie previsioni per i segni di Capricorno, Sagittario, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani Paolo fox 6 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Pochissime le novità ma una sensazione di benessere diffuso anche se sarà difficile comprenderne la natura. Non fatelo e godetevi anche qualche piccola sorpresa nell’ambito sentimentale.

Sagittario – Troppo orientati alla produttività, fino a diventarne un po’ ossessionati. Ricordatevi che c’è altro, molto altro a cui pensare. Progressi in amore, anche piuttosto consistenti.

Acquario – Nonostante i progressi sul lavoro ed un generale benessere anche tra le “mura di casa”, ci sarà qualcosa che potrebbe crearvi inquietudine. Non sarà chiara la natura di questa sensazione, provate a distrarvi.

Pesci – Affascinanti ed intriganti ma anche un po’ misteriosi, è così che apparirete sopratutto nei confronti delle nuove conoscenze. Pur comprendendo tutto ciò, evitate di indossare una “maschera”, nella maniera più assoluta.

Oroscopo domani Branko 6 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Novità importanti sul posto di lavoro anche se sulle prime non cambierà la “musica” per voi. Una persona potrebbe cambiare radicalmente atteggiamento nei vostri confronti oppure semplicemente state maturando ed è il contesto che potrebbe apparirvi diverso.

Sagittario – Periodo confusionario sotto alcuni, non tutti punti di vista. Orientatevi su voi stessi, prendetevi cura del vostro fisico con maggior frequenza e rilassatevi appena potete.

Acquario – Momento buono per gli affetti e per la loro “gestione”, mentre potreste patire qualche difficoltà importante sul lavoro: troppe mansioni e troppo “morbidi” nell’accettare qualsiasi tipo di lavoro. Fatevi rispettare.

Pesci – Tenete basse le aspettative altrimenti anche le piccole soddisfazioni potrebbero non sembrare degne di nota. Non troppo basse però altrimenti niente riuscirà a sorprendervi!