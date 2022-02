Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 6 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – Più di anticipazioni, le previsioni sottostanti frutto di recenti studi su base giornaliera, possono rivelarsi decisamente utili in vista di questa nuova settimana che si appresta ad iniziare.

I due esperti sono pronti ad aiutare anche i nati sotto il segno dei segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione.

Oroscopo domani Paolo fox 6 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Maggior difficoltà a comprendere le sensazioni altrui, in sostanza empatia ai minimi storici ma non sarà una buona idea isolarvi. Al contrario, proprio in questo contesto le nuove amicizie saranno decisamente favorevoli.

Vergine– Mantenete dialoghi vivaci con chiunque vi circondi, sopratutto perchè la vostra mente necessità di restare attiva anche in una condizione fisica di (probabile) stanchezza. In serata potreste non aver voglia di fare niente.

Bilancia – Alcune relazioni sociali potrebbero non essere più sostenibili per cui sarà il caso di dire basta a qualche amicizia oramai stantia, che non fornisce più stimoli. Magari potrebbe essere una buona idea dare un “ultimatum”.

Scorpione – Meno lucidi ma non necessariamente questo sarà un problema: Scorprione tende a sobbarcarsi di impegni lavorativi e un po’ di “sana pigrizia”, seppur tenuta sotto controllo potrebbe essere una buona soluzione per rilassarvi.

Oroscopo domani Branko 6 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Più lucidi rispetto alla settimana che è appena finita, possibili novità in amore, sopratutto se resterete positivi come atteggiamento: le vostre parole avranno grande eco.

Vergine– Giornata che si divederà in due tronconi principali: la mattina e il primo pomeriggio saranno pieni di impegni, anche lavorativi, mentre nel secondo non accadrà prticamente niente di rilevante.

Bilancia – Necessitate di motivazioni ma anche di positività, anche se avrete l’intenzione di fare tutto da soli, questo non gioverà al vostro umore.

Scorpione – Siete arrivati un po’ al limite della vostra sopportazione nei confronti di qualcuno, meglio esporsi direttamente e dire cosa pensate. State pronti a raccoglierne i “frutti”.