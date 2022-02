Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 6 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – Nuova settimana, nuove avversità ma anche possibilità: i due esperti astrologi ritornano come di consueto anche per questa nuova settimana con le consuete previsioni.

Ecco quanto predetto da Branko e Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo fox 6 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Maggiormente sensibili ed empatici rispetto alla settimana scorsa, anche perchè la situazione economica subirà un’importante miglioramento nelle prossime ore. Evitate “spese pazze” però.

Toro – Decisamente consigliabile occuparvi al più presto della vostra salute fisica, anche se potreste percepire cali di energia nelle prossime ore. Nonostante la volontà a “spaccare il mondo”, non siete fatti di acciaio.

Gemelli – Prospettive discretamente interessanti in amore, contesto che vi farà ben sperare visto il vostro status mentale, votato all’altruismo e alla disponibilità. Attnezione alle amicizie un po’ “dimenticate”, andranno gestite con attenzione.

Cancro – Periodo “di transizione” per Cancro, che difficilmente potrà ambire a risultati lavorativi di grande rilievo nelle prossime ore. Non tanto per mancanze proprie ma per una situazione di stallo che non muterà fino al weekend.

Oroscopo domani Branko 6 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Evitate atteggiamenti eccessivamente vittimisti fondamentalmente perchè potrebbero allontanarvi da chi è realmente influente, sia tra i vostri affetti, sia nel contesto professionale. Non lesinate sulle critiche costruttive.

Toro – Una buona notizia allieterà le vostre prossime ore e sarà anche utile indirettamente per il vostro lavoro: lunedì non è la miglior giornata della settimana ma data la situazione attuale, non c’è molto da lamentarsi.

Gemelli – Non fate finta di non saper riconoscere le richieste di aiuto che vi saranno recapitate, anche non direttamente. Dimostrare disponibilità o quantomeno empatia sarà la scelta migliore.

Cancro – Piccole delusioni in vista nel contesto affettivo e amoroso che dir si voglia, probabilmente avete sopravvalutato le capacità di qualcuno o semplicemente avete compiuto qualche errore di valutazione.