Sconsolata, Anna Maria Barbera, chi è: vita, età, zelig, film, carriera

Anna Maria Barbera è nata a Torino il 15 gennaio del 1962. Ha 60 anni. E‘ una comica, cabarettista, attrice, scrittrice e conduttrice televisiva italiana.

Ha iniziato la sua carriera di comica nello spettacolo Zelig Circus nel 2002 e, pochi mesi dopo, ha interpretato il ruolo di Sconsolata per il pubblico televisivo dello spettacolo, noto come Sconsy, una donna immigrata dal sud al nord, che usa il dialetto del sud in modo molto personale, con un vocabolario moderno, con termini stranieri e sintassi confusa quasi inventata per esprimersi. Per la popolarità raggiunta, le viene affidata la direzione dell’edizione 2003 di Canale 5 Scherzi a parte insieme Sasa Salvaggio, Manuela Arcuri e Teo Teocoli.

Nel 2003, Leonardo Pieraccioni la vuole nel film “Città del paradiso” dove interpreta il personaggio Nina. Questo film le è valso la nomination come miglior attrice non protagonista al David di Donatello e ha ricevuto una nomination al Nastro d’argento nella stessa categoria per il suo debutto come attrice.