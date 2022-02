Michael Douglas, chi è: vita, età, carriera, moglie, Oscar, film

Michael Douglas è nato il 25 settembre del 1944 a New Brunswick, negli Stati Uniti. Ha dunque 78 anni.

Michael Douglas è un attore e produttore cinematografico americano che ha vinto due Oscar, quattro Golden Globe, un BAFTA e un Emmy. Figlio dell’attore Kirk Douglas, che ha recitato nel film del 1969 “Hail, hero!” dove ha debuttato ed è stato nominato per un Golden Globe come miglior attore. Dal 1971 al 1976 ha avuto successo con la serie TV “Streets of San Francisco” e nello stesso anno è stato produttore del film cult “Qualcuno volò sul nido del cuculo“, che ha vinto un Oscar per il miglior film, un Golden Globe per il miglior film drammatico e Golden Globe per il miglior film. Premio BAFTA per il miglior film. La sua carriera di successo lo ha reso una delle icone dell’industria cinematografica: attualmente è sposato con l’attrice Catherine Zeta-Jones.

Quanti anni di differenza ci sono tra Michael Douglas e Catherine Zeta Jones?

Tra Michael Douglas e Catherine Zeta Jones ci sono 25 anni di differenza, ma l’età non è mai stata un problema. La coppia infatti è legata dal 2000.