Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 7 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – Come di consueto la famosa coppia di astrologi, che “operano” in maniera separata, sono pronto ad aiutare la nutrita fanbase che li rappresenta con le previsioni, segno per segno.

Ecco quanto predetto per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, secondo le “visioni” di Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Paolo fox 7 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Qualcuno riuscirà molto probabilmente a mettervi in seria difficoltà in amore, anche se non per forza risulterà essere il vostro partner. Potrebbe essere qualcuno che ha delle buone motivazioni per istillare dubbi in voi.

Toro – Ulteriori difficoltà lavorative in vista, che potrebbero compromettere i vostri piani generali concepiti la settimana scorsa. Le cose tuttavia miglioreranno con il tempo, abbiate fiducia perchè anche gli ostacoli più complessi non saranno così insormontabili.

Gemelli – Progressivi passi avanti in amore, concentratevi su questo ambito anche a discapito della situazione economica e professionale, la vostra felicità è sicuramente più importante in questa fase della settimana.

Cancro – Non abbiate paura a dire ciò che pensate, ma risulterà saggio pensare maggiormente alle vostre azioni recenti e migliorare la vostra fase dialettica, a volte un po’ deficitaria.

Oroscopo domani Branko 7 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Avversità in vista, addensate in un particolare contesto dove avete speso molte energie, per cui ciò potrà creare un bel po’ di frustrazione diffusa. Non abbiate paura a farlo capire a chi vi circonda, troppo spesso avete taciuto sulle vostre condizioni.

Toro – Settimana che è iniziata con il piglio giusto per voi, anche se potreste non averlo ancora percepito al 100 %. Continuate, senza cali di concentrazione, almeno fino a giovedì.

Gemelli – Produttivi ma non soddisfatti delle pur ottime performance lavorative: ci sarà qualcosa che vi tiene sulle spine, anche se potreste avere difficoltà a capire di cosa si tratta.

Cancro – Potreste patire un calo di energie, dovuto allo stress accumulato durante la prima fase della settimana. Meglio puntare ad un’alimentazione più congrua per il momento.