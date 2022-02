Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 7 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – Le due migliori “voci” relative all’oroscopo del nostro paese sono anche oggi pronti ad aiutare la nutrita schiera di fans che da anni li segue: previsioni a cadenza annuale, mensile e giornaliera come quella che segue.

Branko e Paolo Fox sono pronti ad aiutare anche i segni di Capricorno, Sagittario, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani Paolo fox 7 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Ottimismo in aumento, anche se potrebbe essere offuscato da qualche piccola “voce fuori dal coro”, magari voi stessi che sarete pronti a mettervi da soli in discussione.

Sagittario – Vivacchiare non fa per voi, meglio alzare un po’ l’asticella delle aspettative e fare lo stesso anche nei confronti degli altri: troppa mediocrità non fa al caso vostro, specie in questo momento della settimana.

Acquario – Prospettive decisamente favorevoli in amore, condite da una buona “chiacchiera” sono fattori che aiuteranno molto il vostro carisma, in aumento nonostante la fase di “stanca” diffusa.

Pesci – Farete il pieno di energie anche se, banalmente, non ce ne sarà bisogno perchè di “default” sarete orientati al relax più completo, molto prima che arrivi il weekend. Piccole novità in amore.

Oroscopo domani Branko 7 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Aspetattevi qualche rallentamento nei progressi lavorativi ma niente di realmente serio, una semplice “fase di assestamento” che con un po’ di pianificazione poteva essere prevista.

Sagittario – Ottime novità dal fronte “amicale”, visto che qualche vecchio amico si farà rivedere dopo un bel po’ di tempo. Non necessariamente ciò vi porterà delle novità concrete ma sarà un piacere rievocare vecchi ricordi.

Acquario – Un po’ troppo attendisti, “molli” a tratti e poco decisi nelle azioni. Forse è colpa delle energie che stanno mancando, ma si tratta anche di un po’ di buona volontà che sta venendo meno. Perchè?

Pesci – Siete molto più forti di quanto non vogliate sembrarlo, forse per umiltà o poca voglia di spiccare. Fare la “voce grossa” non deve essere un concetto preso alla letterà, basteranno poche parole ma efficaci per far comprendere le vostre intenzioni.