Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 7 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – L’astrologo romano e sloveno, pur non operando insieme (sono infatti dei “rivali“) rappresentano il meglio assoluto per quanto riguarda la documentazione relativa allo zodiaco nel nostro paese: ecco le previsioni legate agli astri per domani, 7 febbraio 2022, relative ai segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Ecco le “ultime” di Paolo Fox e Branko.

Oroscopo domani Paolo fox 7 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – La settimana è ancora lunga, cercate di vedere ogni avversità lieve come una possibilità di migliorare. Progressi leggeri ma comunque importanti sul lavoro.

Vergine– Una grande capacità di riflessione sarà un’eccellente alleata in vista delle prossime ore, visto che con tutta probabilità ricoprirete un ruolo di “paciere” assoluto tra due o più parti.

Bilancia – Il vostro senso critico e la vostra capacità deduttiva sarà messa a dura prova, ma con un po’ di attenzione ne uscirette indenni, se non addirittura “fortificati” nel carattere.

Scorpione – Saliscendi di emozioni, sintomo di una fase transitoria del vostro umore. Provate a risolvere o comunque a tenere sotto controllo gli affari personali, tenendoli ben distanziati dall’aspetto professionale.

Oroscopo domani Branko 7 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Restate umili, anche se vari amici e colleghi penderanno a più riprese dalle vostre labbra: troppi complimenti possono “rammollire” anche un segno famoso per l’estrema fiducia in se stesso come Leone.

Vergine– Non fatevi influenzare in modo troppo importante dalle opinioni differenti dalle vostre, ma restate un minimo diplomatici. Meglio seguire il vostro istinto, anche in amore, ed anche se andrete incontro a errori.

Bilancia – Da soli riuscirete a fare ben poco, anche perchè la lucidità è in fase calante, ma la “forza fisica” è al contrario direzionata verso l’alto. Risparmiate più energie possibili in vista del fine settimana.

Scorpione – Un po’ troppo “drammatici” in vista delle prossime ore, anche se è pur vero che gli impegni potrebbero mandare in crisi praticamente chiunque. Alzare la voce va bene ma evitate “sceneggiate”.