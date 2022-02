Papa Francesco, il 266° pontefice della Chiesa Cattolica nonchè 8° sovrano della Città del Vaticano, è diventato Papa il 13 marzo 2013, dopo l’abdicazione di Benedetto XVI, quindi molto presto il suo pontificato “compirà” 9 anni.

L’attuale pontefice

Il pontificato di Francesco I è stato contraddistinto fin dal principio alla richiesta di umiltà da parte dell’intera Chiesa Cattolica, e non a caso è stato il primo papa a scegliere proprio il nome dell’omonimo santo, spiegando che “Francesco D’Assisi era uomo di povertà, uomo di pace. L’uomo che ama e custodisce il Creato; e noi oggi abbiamo una relazione non tanto buona col Creato…”. Fin da subito la sua intenzione è stata quella di riavvicinare i fedeli alla Chiesa proclamando umiltà ed umanità, al punto che anche figure progressiste hanno apprezzaato diversi suoi interventi, nonchè diverse “prese di posizione” relative a temi molto attuali, come l’immigrazione, la diversità di genere e le proteste anti politiche.

Papa Francesco, ecco il suo vero nome e quando è nato

Papa Francesco I si chiama Jorge Mario Bergoglio, ed è il primo papa proveniente dal continente americano, essendo nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. E’ anche il primo pontefiche che fa parte dell’ordinamento dei Gesuiti.

María Elena Bergoglio, Marta Regina Bergoglio, Oscar Adrian Bergoglio, Alberto Bergoglio. Il papa ha “radici italiane”, visto che il padre Mario Bergoglio si imbarcò per l’Argentina alla fine degli anni 20 dal porto di Genova, e la madre Regina Maria Sivori, era casalinga. Jurge Mario Bergoglio è il primogenito di 5 figli, i suoi fratelli e sorelle sono María Elena Bergoglio, Marta Regina Bergoglio, Oscar Adrian Bergoglio e Alberto Bergoglio.

Da giovane ottiene il diploma di tecnico chimico, dopo aver fatto diversi lavori, come addetto alle pulizie in una fabbrica e il buttafuori di diversi locali della propria città, prima di scegliere il sacerdozio, che lo porterà a studiare in seminario, nel 1958 è entrato a far parte come novizio della Compagnia di Gesù, e dopo essere passato per il noviziato della Compagnia di Gesù, completa il proprio percorso in Cile, ottenendo successivamente una laurea in filosofia ed esercitando il mestiere di professore per alcuni anni.