Il 266° ed attuale Papa della Chiesa Cattolica, massima espressione della cristianità nel mondo, è governato da Papa Francesco I, all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio, primo pontefice gesuita e proveniente dal continente americano. L’elezione del pontefice, arrivata nel 2013 dopo le “dimissioni” di Joseph Ratzinger, ha riportato la figura del Papa ad essere apprezzata anche tra i giovani e da parte di contesti politici e sociali distanti da un’istituzione come quella della Chiesa.

Papa Bergoglio infatti ha fin da subito reso evidente la propria natura “normale”, spesso camminando in mezzo alle persone comuni, condannando violenze di genere, razzismo e le difficoltà sociali, spesso causate anche in parte dall’operato della Chiesa.

Papa Francesco, tutto su di lui: età, altezza, origini

Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires, capitale dell’Argentina il 17 dicembre 1936, ed il cognome tradisce chiare origini italiane: il bisnonno Francesco era nativo di Montechiaro d’Asti, mentre da parte materna il nonno era originario di Santa Giulia di Centaura, frazione collinare di Lavagna in provincia di Genova. Nel 1928 il padre Mario Bergoglio decide di “tentare la fortuna” in Argentina assieme alla moglie, Maria Regina Sivori. Papa Bergoglio è alto 176 centimetri.

Il giovane Jorge subisce un’operazione che lo priva di parte di un polmone a causa di una polmonite. La nomea di “papa umile” arriva da uno stile di vita estremamente semplice in gioventù ma che ha manifestato anche successivamente: dopo aver ottenuto il diploma come tecnico chimico, per mantenersi durante gli studi di filosofia ha lavorato come buttafuori in diversi locali notturni nella capitale argentina nonchè come addetto alle pulizie in fabbrica ed è stato anche fidanzato con una ragazza.

Successivamente ottiene anche una laurea in teologia e prende parte al sacerdozio entrando nel seminario diocesano, per poi passare al noviziato della Compagnia di Gesù, pur proseguendo gli studi umanistici tra l’Argentina e il Cile. Nel 1969 diventa sacerdote, completando il percorso come rettore universitario negli anni successivi, tra il sud America e l’Europa. Diventa vescovo nel 1992 e poi cardinale nel 1997, e cardinale nel 2001.