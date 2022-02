Il pontificato di Papa Francesco I, iniziato nel 2013 dopo le “dimissioni” del precedente pontefice Benedetto XVI, sono state contraddistinte da subito da un’impronta decisamente importante da parte dell’ex vescovo argentino, il primo papa con origini americane: la Chiesa Cattolica con la sua elezione infatti ha voluto dare un segno importante sul proprio operato, con parole e azioni che hanno riportato la massima istituzione cattolica a riavvicinarsi alle proprie radici umili, calandosi in un ruolo di uomo semplice, del popolo, assolutamente coerente con il proprio passato, che ha visto Papa Bergoglio affrontare diversi contesti molto attuali, come le politiche di immigrazione, intolleranza, oltre a schierare pubblicamente la propria figura

Il Papa della svolta, com’è stato più volte soprannominato, in quasi 9 anni di pontificato ha sicuramente influito su un maggiore apprezzamento della Chiesa Cattolica anche da parte delle persone e delle istituzioni laiche e progressiste, manifestando anche una certa “apertura” nei confronti delle problematiche odierne, non risparmiando critiche sulle azioni delle Chiesa stessa, accusata dallo stesso pontefice di eccessiva centralità.

Quanti anni ha Papa Francesco? La risposta lascia tutti senza parole

Papa Francesco I, Jorge Mario Bergoglio, ha oggi 85 anni, essendo nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Ha profonde origini italiane, piemontesi e liguri per la precisione, essendo il bisnonno paterno nativo di Montechiaro d’Asti, mentre il bisnonno materno era originario di Santa Giulia di Centaura.

Il padre cercò fortuna in sud America nelle prime decadi del 20° secolo e si stabilì proprio in Argentina dove il giovane Jorge Mario ha subito un intervento chirurgico all’età di 21 anni che lo ha privato di una parte di un polmone a causa di una forma acuta di polmonite, ma ciò non ha fermato il futuro pontefiche che dopo aver fatto diversi lavori come addetto alle pulizie in una fabbrica, buttafuori in vari locali, ha ottenuto il diploma di perito chimico e successivamente il diploma in filosofia, che lo ha portato ad esercitare la professione di insegnante per alcuni anni, ottenendo una seconda laurea in teologia.