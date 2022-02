Rober Duvall, chi è: vita, età, carriera, moglie, Oscar, film

Robert Selden Duvall, nato a San Diego il 5 gennaio del 1931, è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Ha 91 anni.

Nel corso della sua carriera ha vinto un Premio Oscar, per l’interpretazione di Mac Sledge, un cantante alcolizzato in Tender Mercies – Un tenero ringraziamento e ha ricevuto altre sei candidature per Il padrino (1972), Apocalypse Now (1979), Il grande Santini (1980), L’apostolo (1997), A Civil Action (1998) e The Judge (2014). Ha inoltre vinto quattro Golden Globe, due Emmy ed un BAFTA.

Riconoscimenti

Per i suoi contributi all’industria cinematografica, è stato premiato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame al 6801 di Hollywood Boulevard.

Vita privata

Robert Duvall è stato sposato quattro volte: la ballerina Barbara Benjamin dal 1964 al 1975, l’attrice Gail Young dal 1982 al 1986 e la ballerina Sharon Brophy si sono sposate. È sposato con l’attrice Luciana Pedraza dal 1997. Sposato il 6 ottobre 2004.

Era amico di James Caan e Francis Ford Coppola e cugino dell’attore Wayne Duvall. In Virginia, è diventato il proprietario del ristorante The Rail Stop.