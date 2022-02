Teresa Mannino, una delle attrici comiche, conduttrici e cabarettiste più famose e riconoscibili del nostro paese, che ha legato la propria popolarità a Zelig, format televisivo che l’ha vista anche più volte condurre diverse edizioni del programma. Ma chi è la simpatica e brillante comica palermitana?

Teresa Mannino, chi è: età, marito, figlia e sorella

Teresa Mannino, nata a Palermo il 23 novembre del 1970 (ha 51 anni) da una famiglia di medici (il padre e i due fratelli sono dottori), ma fin dalla gioventù decide di intraprendere una strada professionale diversa: dopo aver ottenuto la laurea in filosofia all’Università degli Studi di Palermo, per poi prendere parte a lezioni di recitazione presso il Teatro Carcano di Milano. La gavetta avviene proprio a teatro, contesto che la vede protagonista in diverse esibizioni (tra i quali Dio, spettacolo teatrale di Woody Allen) tra gli ultimi anni 90 ed i primi del 2000.

Nei primi anni del nuovo millennio inizia a scoprirsi cabarettista e conduttrice, dapprima in radio, dove conduce una puntata del format Due di notte su Radio 2 e prendere parte al noto locale di cabaret Zelig di Milano. Seguiranno altre proficue partecipazioni a Zelig off e Zelig Circus, che sanciranno il proprio successo anche sul piccolo schermo, ottenendo la prima serata in Zelig Circus a partire dal 2007.

Poco dopo arriva il debutto al cinema come attrice con Amore, bugie & calcetto e La fidanzata di papà, che sanciranno l’esordio della poliedrica cabatterista sul grande schermo (seguiranno altre parti in produzioni come Ex – Amici come prima), oltre a debuttare in fase di doppiaggio nel film d’animazione Zootropolis.

Nel 2013 è la conduttrice di Zelig Circus assieme al Mago Forest, proseguendo nel corso degli anni come conduttrice e autrice, anche in radio di diversi programmi. Nel 2021 è la protagonista dello show trasmesso da NOVE Sento la terra girare.

Teresa Mannino ha alle spalle un matrimonio fallito ed attualmente è felicemente legata al il suo attuale fidanzato, Andrea, di professione batterista, dal quale ha avuto anche la sua unica figlia Giuditta. L’attrice siciliana ha ammesso anni fa di averlo conosciuto quando era ancora sposata, durante le prime esperienze sul palco e da subito è “scoccata la scintilla”, anche se ai tempi lei era ancora impegnata; solo dopo molto tempo dopo, con la fine del matrimonio i due si sono incontrati nuovamente in un autogrill e da allora è iniziata la relazione che perdura tutt’ora.

Teresa ha una sorella, ma non si hanno informazioni precise in merito.