Alessandro borghese, chi è: vita, età, carriera, moglie, figli

Alessandro Borghese è un cuoco e conduttore televisivo nato nel 1976 a San Francisco. È figlio della famosa attrice degli anni ’70 Barbara Bouchet.

Appare per la prima volta in tv nelle prime edizioni di Cortesie per Gli Ospiti su RealTime, ma diventa famoso per la conduzione di Cuochi d’Italia e Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Attualmente conduce il programma Game of Talents su Sky.

Si diploma alla American Overseas School di Roma, ma dopo la scuola si imbarca su una nave da crociera. Simile allo chef Rubio, ha deciso di imparare i segreti della cucina da zero in modo umile. Infatti ha iniziato come lavapiatti e ha lavorato in mare per oltre tre anni. Non sono mancate negli ultimi anni le situazioni pericolose, come un naufragio al largo delle coste africane, dove è sopravvissuto grazie alla zattera che ha resistito per tre giorni prima di ricevere soccorsi.

Alessandro Borghese è sposato con Wilma Oliviero dal 2009. I due hanno due figlie: Arizona e Alexandra. Inoltre Alessandro ha affermato di aver avuto un figlio da una passata relazione, ma tuttavia ne è venuto a conoscenza troppo tardi tardi.