Alfonso Signorini, chi è: vita, età, relazioni, grande fratello vip

Alfonso Signorini è giornalista, autore, commentatore televisivo, conduttore radiofonico e televisivo, regista teatrale e redattore del settimanale Chi. Il suo atteggiamento compassionevole e toccante ha conquistato il pubblico televisivo nel corso degli anni. Attualmente possiamo vedere Alfonso alla guida del Grande Fratello Vip su Mediaset.

Alfonso Signorini è nato a Milano il 7 Aprile 1964 e ha 56 anni. Era un insegnante di lettere e filosofia in un liceo classico di Milano, negli anni 2000 lascia la carriera di insegnante e inizia a collaborare con il quotidiano La Provincia di Como, entra poi come esperto di gossip nel giornale Panorama infine passa a Chi e ne diventa direttore nel 2006.

Alfonso Signorini Vita Privata e Curiosità

Della vita privata di Alfonso Signorini sappiamo che il giornalista è omosessuale ed è fidanzato con Paolo Galimberti, ex presidente dei giovani di Confcommercio. In passato pare abbia avuto una relazione con Cristiano Malgioglio, voce messa in giro dal cantante ma non confermata da Signorini.

Una curiosità che sappiamo su di lui è che è stato coinvolto nello scandalo Rubygate. In base alle intercettazioni telefoniche, sembra che Alfonso Signorini abbia suggerito alla minorenne Ruby, escort di Silvio Berlusconi, cosa dire alla stampa per discolparsi dalle accuse.