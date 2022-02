Bruno Barbieri, chi è: vita, età, moglie, figli, carriera

Con 7 stelle Michelin nella sua carriera, Bruno Barbieri è uno degli chef più famosi e apprezzati in Italia. Lo Chef Barbieri, noto al pubblico italiano per il suo esordio televisivo con Masterchef Italia nel 2011, è però entrato a far parte dell’immaginario popolare, grazie in primis alla sua eleganza esuberante, al suo accento bolognese e alla sua espressione celebre e ricorrente: “il mappazzone!”

Bruno Barbieri ha 60 anni: è a Bologna, il 12 gennaio del 1962. Il suo segno zodiacale è Capricorno.

Durante la sua carriera ha ottenuto 7 stelle Michelin, rimanendo per molti anni il cuoco italiano ad aver ottenuto tale riconoscimento il maggior numero di volte, record poi superato da Enrico Bartolini

Moglie e figli

Celibe e noto per essere piuttosto riservato riguardo agli aspetti della sua vita non riguardanti l’attività di chef, Bruno Barbieri in diverse interviste ha rivelato che ha scelto di non dedicarsi alla famiglia per prediligere gli impegni lavorativi, anche se desidererebbe una figlia.