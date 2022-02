Claudio Gioè, chi è: vita, età, carriera, film, moglie, figli

Claudio Gioè ha 47 anni: è nato a Palermo il 27 gennaio 1975, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Carriera

Il suo debutto al cinema arriva nel 1998, con il film The Protagonists di Luca Guadagnino. Ha recitato anche nelle pellicole I cento passi, nel 2000,e La meglio gioventù, nel 2003, diretti dal regista Marco Tullio Giordana. In televisione ha preso parte a diverse serie, tra cui: Operazione Odissea, Paolo Borsellino, Codice rosso, Il capo dei capi e Squadra antimafia – Palermo oggi.

Claudio Gioè ha recitato anche nel film La mafia uccide solo d’estate, diretto da Pif, dove ha ricoperto il ruolo di un giornalista amico del protagonista. Nel 2016, invece, nella fiction per la televisione La mafia uccide solo d’estate ha interpretato il padre del protagonista. L’ultima sua apparizione televisiva è del novembre 2020, dove l’attore ha vestito i panni di Claudio nella serie Vite in fuga, trasmessa da Rai 1. Oggi interpreta Saverio Lamanna in Makari, su RaiUno.

Vita privata

Claudio Gioè tiene molto alla privacy per quanto riguarda la sua vita privata motivo per cui si sa ben poco su di lui.. Comunque sappiamo che non è sposato e non ha figli.