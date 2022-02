Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 8 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – Anche per questa nuova settimana il “duo” di astrologi più famoso in Italia è pronto a prodigarsi, seppur in maniera “indipendente”, in vista della giornata di domani.

Ecco quanto previsto per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, secondo le “visioni” di Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Paolo fox 8 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Positività in aumento, status umorale in salita anche a causa di alcuni incontri favorevoli che potranno avere un effetto molto importante anch sul vostro operato professionale. Provate ad ascoltare maggiormente gli altri.

Toro – Nessun ostacolo sembrerà così insormontabile, sopratutto visti i recent sviluppi in amore, mentre il lavoro potrebbe crearvi qualche leggera difficoltà. Provate a posticipare le decisioni importanti, non è il momento adatto.

Gemelli – Stress diffuso, che si farà sentire sopratutto in serata, causata da una forma di intolleranza ai problemi altrui. Probabilmente avete dedicato troppa attenzione alle questioni che non vi riguardano direttamente.

Cancro – Essere altruisti in modo genuino è una vera virtù, ma anche questa deve essere opportunamente gestita, altrimenti qualcuno potrebbe volutamente interpretarla “male”.

Oroscopo domani Branko 8 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Godrete di un certo seguito tra i vostri amici ma ciò significa anche maggiori responsabilità. Non sottovalutate eventuali effetti a lungo termine delle vostre decisioni, visto che potrebbero riguardare una platea importante di persone.

Toro – Forti tensioni sopratutto familiari potrebbere condizionare la fase centrale della giornata di domani. Probabilmente non avete “colpe”, ma potreste essere “gettati in mezzo” a qualche dialogo piuttosto “forte”.

Gemelli – Pensate a godervi la giornata in modo genuino e tranquillo, con tutte le piccole e medie criticità che l’inizio settimana può portarvi a vivere.

Cancro – Ottime prospettive “amorose”, favorite dal contesto. Progressi fattibili e percepibili nel corso della settimana ma non concentrateevi esclusivameente su questo.