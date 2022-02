Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 8 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – Buone prospettive per gran parte dei segni presi in esame dai due astrologi più famosi del paese, che seguono un modus operandi diverso ma per certi versi accomunabile.

Branko e Paolo Fox sono pronti ad aiutare anche i segni di Capricorno, Sagittario, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani Paolo fox 8 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Andare di fretta potrebbe aiutarvi almeno nelle prime ore della giornata, ma superato il primo pomeriggio dovrete necessariamente abbassare i ritmi per evitare di “impazzire”.

Sagittario – Concentrate i vostri sforzi sulla vostra situazione familiare, anche se sarà relativamente tranquilla nell’immediato, la situazione potrà cambiare in modo quasi inaspettato molto presto.

Acquario – Una buona sensazione di benessere avrà sicuramente un effetto positivo sul vostro umore ma potrebbe anche distrarvi più del normale. Restate vigili in merito a possibili novità.

Pesci – Mettete da parte le vostre piccole manie e provate a riallacciare i rapporti con qualcuno che vuole solo “seppellire l’ascia di guerra”. Non siate troppo pesanti e provate almeno a dialogare.

Oroscopo domani Branko 8 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Tanta buona volontà ma un modo di agire confuso contraddistinguerà le vostre prossime ore. Produttività comunque in aumento ma evitate di fare “cose nuove”, sarà complesso imparare nuove nozioni con facilità.

Sagittario – Un po’ troppo sensibili a livelli emotivo, saranno sopratutto le critiche ad avere un effetto anche piuttosto “grave” sulla vostra fiducia in voi stessi. Non “scappate” da qualsiasi forma di socialità, questo ambito sarà fondamentale per sentirvi meglio.

Acquario – Decisamente troppo astiosi e puntigliosi, apparentemente quasi niente riuscirà ad addolcirvi, tranne che un po’ di empatia. Anche per questo motivo sarà molto importante restare aperti a qualsiasi forma di dialogo.

Pesci – Autostima che sta per tendere verso il basso, invece di “piangersi addosso” sarebbe utile comprendere la fonte primaria di questa sensazione. Lavorare su voi stessi sarà più semplice del previsto.