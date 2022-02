Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 8 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – La coppia di astrologi rappresentano l’eccellenza in Italia in fatto di “lettura delle stelle”: spesso ospiti di programmi dedicati e generalisti, sono pronti entrambi ad aiutarci ad affrontare la giornata di domani.

Ecco le “ultime” di Paolo Fox e Branko.

Oroscopo domani Paolo fox 8 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Responsabilità di discreto livello in arrivo, mettere da parte un po’ del vostro ego per poter affrontare le situazioni con serietà e professionalità.

Vergine– Ci sarà il tempo di divertirsi in modo spensierato ma per ora mettete da parte velleità particolari: non sarà richiesta un’attenzione particolare sul lavoro ma il minimo indispensabile si.

Bilancia – Il vostro orgoglio potrebbe portarvi a fare una o più scelte azzardate. Decidete da subito se risultare integri oppure maggiormente elastici ed aperti ai compromessi.

Scorpione – Una sequela di situazioni apparentemente scollegate hanno in realtà una sorta di filo conduttore in comune. Ricordatevi che le vostre parole hanno un peso estremamente importante tra i vostri contatti umani, non gettate al vento anni di relazioni per due parole.

Oroscopo domani Branko 8 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Ego in aumento, non dovrebbe rappresentare una novità per i nati sotto questo vulcanico segno: l’importante sarà gestire bene le parole, che potranno avere un effetto estremamente positivo o negativo a seconda dei casi.

Vergine– Un difetto del segno è quello della mancanza di equilibrio, o troppo duri, oppure eccessivamente elastici. Considerato il vostro umore diffuso, che dovrebbe essere particolarmente variabile, meglio approcciarsi in maniera conservativa, almeno fino al weekend.

Bilancia – I vostri sforzi saranno ripagati molto presto, sopratutto nel contesto “amoroso”. Indifferentemente dalle vostre scelte, difficilmente avreste potuto operare meglio di quanto avete fatto.

Scorpione – Dinamici ed elastici, occhi oa non risultare incoerenti, sarebbe un vero peccato dover riconquistare la fiducia sopratutto nell’ambito lavorativo. Altri contesti ok, senza particolari sussulti.