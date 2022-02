Claudia Gerini, chi è: vita, età, film, marito, figlie

Claudia Gerini è un’attrice italiana nata a Roma il 18 dicembre del 1971. Il suo segno zodiacale è Sagittario, ha 51 anni.

Il suo successo come attrice arriva grazie ai film di Carlo Verdone Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blonde. Ad oggi, Claudia Gerini ha recitato in oltre 50 film e ha vinto il David di Donatello nel 2018 come miglior attrice non protagonista per il film Ammore e malavita.

Ha svolto anche il lavoro di doppiatrice, dando la voce al personaggio Marina nel cartone animato Sinbad – La leggenda dei sette mari, e al personaggio Barbie in Toy Story 3.

Ricordiamo, inoltre che nel 2003, Claudia Gerini ha affiancato Pippo Baudo e Serena Autieri nella conduzione del Festival di Sanremo di quell’anno.

Vita privata

Claudia Gerini è stata sposata con Alessandro Enginoli dal 2002 al 2004, da questa relazione è nata Rosa nel 2004. Successivamente la Gerini ha sposato il cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione. Il loro matrimonio è durato dal 2005 al 2016. Dalla loro unione è nata Linda nel 2009. Dopo di che la Gerini intraprende una relazione amorosa con Andrea Preti dal 2016 al 2018 mentre attualmente si frequenta con Simon Clementi dal 2019.