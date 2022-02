Eddie Murphy, chi è: vita, età, film, carriera, moglie, figli

Eddie Murphy è nato a New York il 3 aprile del 1961, ha dunque 61 anni. Il suo segno zodiacale è Ariete. Non ha avuto una vita facile, infatti a soli 3 anni è stato abbandonato dal papà.

Carriera

Eddie inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo a soli 19 anni, subito dopo aver conseguito il diploma di recitazione. Le sue prime apparizioni furono al Saturday Night Live. Poco tempo dopo, nel 1982, ha esordito anche nel mondo del cinema recitando in 48 ore, dove ebbe subito un ruolo da protagonista.

Nel 1983 è stato coprotagonista di un film che è diventato un cult del periodo natalizio cioè Una poltrona per due.

La fama a livello internazionale consacrazione è avvenuta nel 1984 con Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills.

Da quel momento in poi ha recitato in tante altre commedie di enorme successo, da Il bambino d’oro a Il principe cerca moglie, proseguendo poi con Il professore matto, Il dottor Dolittle, L’asilo dei papà e molti altri film.

Una delle caratteristiche principali di Eddie Murphy è che in molti dei film in cui è protagonista non recita solamente un ruolo, ma interpreta allo stesso tempo personaggi diversi.

Vita privata

Dal 2012 Eddie Murphy ha una relazione con la modella Paige Butcher, da lei ha avuto due figli. Mentre dalle precedenti relazioni ha avuto otto figli, per un totale di ben 10 figli!