Gabriele Corsi, chi è: età, serie tv, moglie, figli, carriera

Gabriele Corsi è nato a Roma nel 1971. E’ un attore comico e conduttore televisivo, componente del Trio Medusa.

La sua ascesa dal punto di vista lavorativo avviene grazie al ruolo interpretato nella serie tv Carabinieri. Successivamente Corsi entra nel Trio Medusa e con i suoi compagni partecipa a Quelli che il Calcio e Le Iene. Segue poi l’esperienza a Radio Deejay e quella come blogger per il giornale Il Fatto Quotidiano. Nel 2016 si sposta sul canale Real Time, dove conduce il programma di incontri Take me out.

Al momento è alle prese con la conduzione di due programmi: Deal with It – Stai al gioco sul Canale 9 e Il Contadino cerca moglie edizione 2021.

Altri programmi da lui condotti sono e sono stati:

Boss in Incognito

Reazione a catena – L’intesa vincente

B come Sabato

Deal With It – Stai al gioco

Amore in Quarantena

Apri e Vinci

Eurovision Song Contest 2021

Vita privata

La moglie di Gabriele Corsi dal 2002 è Laura Pertici, giornalista del giornale Repubblica. La coppia ha due splendini figli: Margherita e Leonardo.