Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 9 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – Come oramai di consueto, i due famosi astrologi estremamente popolari nel nostro paese, hanno già stilato la lista giornaliera di consigli relativi ai segni zodiacali, partendo ovviamente dai primi 4.

Ecco quanto previsto per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, secondo le “visioni” di Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Paolo fox 9 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Il vostro “sesto senso”, spesso infallibile o quasi, sarà un po’ appannato, probabilmente è un periodo troppo pieno di situazioni stressanti emotivamente e fisicamente per voi. Possibili incontri favorevoli entro la serata.

Toro – Attenzione a non giudicare troppo frettolosamente l’operato altrui, sopratutto nell’ambito professionale: come si usa dire in gergo, i cavalli si giudicano a fine corsa. Perciò, siate pazienti, più del solito.

Gemelli – Aspettatevi sorprese nel contesto amoroso, sopratutto se siete single interessanti sviluppi potrebbero concretamente permettervi di fare nuove interessanti conoscenze e magari anche qualcosa in più.

Cancro – Lasciate da parte il pessimismo diffuso, anche se “pensare al peggio” sarà la soluzione più ovvia. Non lasciatevi trasportare dalle emozioni e non date rette a chi vi consiglia di agire “di pancia”.

Oroscopo domani Branko 9 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Avete fatto qualche errore di valutazione evitabile in quest’ultimo periodo, in particolar modo inerente alla vostra situazione familiare, ma è il tempo di difendere le vostre scelte con le unghie e con i denti.

Toro – Ottimismo giustificato sul lavoro, qualcuno sarà prodigo di complimenti ma potrebbe portare anche qualche critica, che dovrà essere interpretata assolutamente come costruttiva, senza prendere niente sul personale.

Gemelli – Un po’ troppo disordinati, fate un minimo di ordine nella vostra vita altrimenti quanto di buono avete ottenuto finora potrebbe essere stato futile. D’altra parte il vostro lato creativo trarrà grande beneficio dal periodo.

Cancro – I risultati sul lavoro arriveranno molto presto, ma non tutti insieme, siate vigili in merito a possibili novità anche in altri ambiti.