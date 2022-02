Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 9 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – Novità in arrivo per gli “ultimi” segni dello zodiaco, ossia Capricorno, Sagittario, Acquario e Pesci. Ultimi ma non per importanza, per i due noti esperti delle stelle.

Branko e Paolo Fox sono pronti ad aiutare anche i segni di Capricorno, Sagittario, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani Paolo fox 9 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Necessitate di qualcuno disposto a farvi da “guida” in qualche sorta di “nuovo percorso” professionale o emotivo. Aprite la vostra mente prima di accogliere nuovi insegnamenti.

Sagittario – Non c’è nulla di male a desiderare qualche attenzione in più, anche se per formazione caratteriale Sagittario non è solito mettere in evidenza i propri bisogni.

Acquario – Iniezione di fiducia “causata” dagli ultimi ottimi risultati in amore, risultati che provvederanno ad aumentare di non poco la vostra autostima. Qualcuno potrebbe entrare in conflitto con voi, preparatevi mentalmente ad affrontare eventuali critiche.

Pesci – Più fatti e meno parole, di recente avete dato grande prova in fatto di dialettica ma buona parte delle vostre azioni non si è concretizzata. Provate a fare il contrario.

Oroscopo domani Branko 9 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Poco incisivi ma forse non ci sarà bisogno della vostra forma fisica e mentale migliore, le novità, sopratutto nell’ambito professionale saranno decisamente poche o comunque non entusiasmanti.

Sagittario – Non sarà il momento adatto per prendere decisioni, sopratutto se eccessivamente divisive e “forti”. Se queste riguardano qualcun altro oltre che voi magari sarà il caso di “addolcire un po’ la pillola”.

Acquario – Sarete quasi portati al conflitto, per motivazioni difficilmente spiegabili, magari stress, voglia di seminare zizzania o chissà cos’altro. Ciò potrebbe portare anche a qualche effetto positivo, ma valutate bene la situazione.

Pesci – Maggiore freschezza fisica condita da una buona dose di carisma dovrebbe permettervi di ambire ad un periodo tranquillo che dovrebbe protrarsi almeno fino a sabato. Siate comunque aperti a qualsiasi possibilità.