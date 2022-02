Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 9 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – I due astrologi, seppur piuttosto differenti come tipologia di “studi delle stelle”, hanno in comune una grande rilevanza sia in tv che sul web.

Ecco le “ultime” di Paolo Fox e Branko in relazione ai segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo fox 9 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Mettete da parte vecchi rancori, e preparatevi a collaborare se necessario anche con chi non vista propriamente a genio. Evitate anche strategie particolarmente complesse ed articolare, il rischio che falliscano è alto.

Vergine– Forti pressioni in un particolare contesto, e questo potrebbe mettervi in difficoltà fino a farvi “esplodere”. Prima che ciò accada, valutate bene i possibili effetti di qualche vostra “sfuriata”.

Bilancia – Potrebbe essere arrivato il momento di tirare le prime somme in merito ad una particolare persona. Potrebbe essere un’amicizia oppure un collega, valutate con oculatezza ogni possibile conseguenza.

Scorpione – Stanchezza mentale diffusa, di contro non avrete problemi a gestire quella fisica. Forse è il momento adatto per fare un po’ di sport, ciò potrebbe migliorare sensibilmente la vostra autostima.

Oroscopo domani Branko 9 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Novità interessanti e quasi immediate sul lavoro: una vostra recente presa di posizione potrebbe avervi precluso alcune strade ma spianato la strada per altre.

Vergine– Più difficoltà del solito a trovare concentrazione, difficile comprenderne la motivazione ma ciò importerà poco: provate semplicemente a fare il minimo indispensabile per evitare di dover affrontare troppo lavoro nei prossimi giorni.

Bilancia – Attenzione a possibili piccoli litigi che potrebbero svilupparsi da qui al weekend, questi potranno avere effetti a lungo termine se non degnati della giusta attenzione.

Scorpione – Sarà opportuno trovare un equilibrio tra ciò che volete e ciò di cui avete bisogno, le due cose potrebbero non coincidere affatto o addirittura andare in contrapposizione. Scegliete una strada al più presto.