Sabrina Impacciatore, chi è: età, film, marito, figli

Sabrina Impacciatore nasce a Roma il 29 Marzo del 1969. Fin da giovanissima inizia a frequentare i corsi di recitazione dell’Actor’s Studios sia a Roma che a New York.

Il successo arriva nel 1997 grazie al suo ruolo nella fiction Disokkupati. Successivamente, qualche anno dopo conduce La valigia dei sogni su La7. Per quanto riguarda il cinema, Sabrina ha lavorato per film come: The Passione e L’ultimo Bacio di Gabriele Muccino. Per quest’ultimo film ha anche vinto il premio come attrice non protagonista. Poi sono seguiti film come: Manuale d’Amore, Baciami Ancora, Una donna per la vita, Pane e Burlesque, A casa tutti bene.

Vita privata

Sabrina Impacciatore non si è mai sposata e non ha mai avuto figli: sulla sua vita amorosa è sempre stata molto riservata motivo per cui si sa ben poco. Ciò che sappiamo è che quando aveva appena 20 anni ha sofferto molto a causa della morte prematura del suo fidanzato di allora, a causa di un incidente stradale.

Dopo di allora avrebbe avuto qualche altra relazione di cui non sono mai emersi nomi e cognomi. Durante un’intervista a Vanity Fair, però, ha raccontato di essere stata vittima di violenze domestiche da parte di un suo ex fidanzato.