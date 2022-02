Britt Robertson, chi è: vita, età, film, carriera, fidanzato, figli

Britt Robertson è nata il 18 aprile del 1990 a Charlotte, nel North Carolina. Ha 32 anni.

La carriera di Britt inizia àààè iniziata nel 2000 con il debutto nel mondo della recitazione grazie alla serie Sheena, per poi proseguire con Power Rangers Time Force (2001), Freddie (2005-2006), The Winner (2007), CSI – Scena del crimine (2007) e Swingtown (2008). In seguito, ha recitato in Criminal Intent (2009), Three Rivers (2009), Life Unexpected (2010-2011), The Secret Circle (2011-2012) e Under the dome (2013-2014). Tra i suoi ultimi lavori, vi sono Casual (2016), Girlboss (2017) e For the people (2018-2019). Nel 2021 ha interpretato Cheyenne Kleinsasser nella serie Big sky.

Britt ha recitato anche in diversi film: The Ghost Club (2003), per poi proseguire con One of Them (2003), The Last Summer (2004), Al passo con gli Stein (2006), L’amore secondo Dan (2007), From Within (2008) e Mother and Child (2009). In seguito, ha preso parte a film come Questioni di famiglia (2011), Scream 4 (2011), The First Time (2012), Delivery Man (2013), Cake (2014), Chiedimi tutto (2014), La risposta è nelle stelle (2015), Tomorrowland (2015), Mother’s day (2016), Lo spazio che ci unisce (2017) e Qua la zampa! (2017). Nel 2020 ha interpretato Jenna in Books of Blood, Jodi in Kappa Kappa Die e Melissa in Cosa mi lasci di te. Nel 2021 sarà protagonista nei panni di Rachel Davis nel film A Mouthful of Air.

Vita privata

L’attrice non è sposata e non ha figli, attualmente si vocifera che abbia una relazione con l’attore KJ Apa conosciuto sul set del film Qua la zampa! e I Still Believe tradotto in italiano con “Cosa mi lasci di te”.