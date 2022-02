Chi è il vero Jeremy Camp, il personaggio interpretato da KJ Apa nel film Cosa mi lasci di te?

Nato a Lafayette il 12 gennaio del 1978, Jeremy Camp è il più noto cantautore statunitense di musica contemporanea cristiana e ha pubblicato 11 album, 5 GMA (Gospel Music Association) e una candidatura ai Grammy Awards. Famoso in 36 paesi del mondo, ha vinto inoltre cinque dischi d’oro e vanta 38 singoli al primo posto in classifica. Cosa mi lasci di te racconta un momento molto doloroso della sua vita: la perdita di sua moglie Melissa Lynn Henning-Camp, che a soli 21 anni morì a causa di un cancro ovarico dopo nemmeno cinque mesi di matrimonio. All’indomani del tragico evento, Camp, allora ventitreenne, scrisse la struggente canzone “I Still Believe”, che condivide il titolo sia con suo un libro autobiografico pubblicato nel 2011 che con il film di Andrew e Jon Erwin.

Una delle frasi più celebri del film è: “chi vive d’amore vive in eterno“.

La musica di Jeremy Camp, un mix di ballate con influenze rock, lo ha portato a vincere cinque GMA Dove Awards, a ricevere tre nomination all’American Music Awards e un Grammy Award come “miglior album Pop/Contemporary Gospel” nel 2010 per il suo album, Speaking Louder Than Before.