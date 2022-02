KJ Apa, chi è: vita, età, film, carriera, fidanzata, figli

KJ Apa, acronimo di Keneti James Fitzgerald Apa, è un attore e musicista nativo della Nuova Zelanda.

È noto per alcune serie TV. Apa debutta come attore recitando dal 2014 al 2015 nei panni di Kane Jenkins nella serie Shortland Street. Nel 2016 è invece Jack nella serie The Cul De Sac. Il grande successo arriva però per lui grazie ad un’altra serie televisiva, ovvero Riverdale. In questa recita dal 2017 nel ruolo del protagonista Archie Andrews, popolare giocatore di fooball del liceo con la passione per la musica.

Si è esibito anche per il cinema. Oltre alla sua carriera televisiva, Apa ha avuto un ruolo sempre più importante nel cinema nel corso degli anni. Il primo di questi è Qua la zampa! (2017), in cui interpretava la versione più giovane del protagonista, Ethan, un adulto con la faccia di Dennis Quaid. In seguito ha recitato in “Courage to Truth – The Hate You Give” con Amanda Stenberg, “The Last Summer” (2019) e “What You Left Me About You” (2020) (2018). Nel 2020 ha recitato nel film Songbird, thriller dedicato alla pandemia di Covid-23, una mutazione più letale del Covid-19.

Vita privata

Ha una relazione con una modella. Apa è molto riservato riguardo alla sua vita privata, ha tuttavia confermato nel 2020 di avere una relazione con la modella francese Clara Berry. Sebbene non ci siano molte occasioni in cui i due stanno insieme, fatta eccezione per feste di gala o anteprime speciali, i due sono visti come una coppia molto unita e i fan dell’attore hanno anche espresso la loro felicità molte volte attraverso i social media. Rapporto.

Inoltre, nel 2021 è diventato padre 2021 di una bellissima bambina: Sasha Vai Keneti Apa.