Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 10 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – I più famosi astrologi del nostro paese ritornano con la consueta puntualità anche nella giornata odierna. Branko, nato in Slovenia, e Paolo Fox, romano doc, sono estremamente seguiti ed apprezzati.

Ecco quanto previsto per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, secondo le “visioni” di Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Paolo fox 10 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Maggiori difficoltà a percepire concetti complessi, di contro sarete più produttivi rispetto al recente passato. Il consiglio quindi è di dedicarsi alle mansioni che già conoscete bene.

Toro – Da grandi aspettative possono scaturire anche altrettanto grandi delusioni, sopratutto quando un particolare contesto non vi appartiene e viene condizionato da altre persone.

Gemelli – Giornata in crescendo, che potrà essere sicuramente migliorata mettendo da parte un atteggiamento troppo “chiuso” e conservativo, anche solo per dare un’impressione diversa agli altri. Per sorprendere un po’, insomma.

Cancro – Produttività su buoni livelli, ma potrete fare anche meglio, se riuscirete a cooperare con le persone che vi circondano. Mantenente la concentrazione su livelli elevati almeno fino al tardo pomeriggio, dopo sarà tutto più facile.

Oroscopo domani Branko 10 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Piccoli fastidi fisici, dettati soprattutto da una condizione fisica un po’ trascurata di recente, probabilmente “colpevoli” sono stati i recenti impegni lavorativi.

Toro – Poche le novità sul lavoro ma un concreto “passo in avanti” in amore, sopratutto per chi è già legato sentimentalmente. Uno o più eventi potranno sicuramente allietare la vostra giornata nel corso delle prossime ore.

Gemelli – Non siate eccessivamente punitivi nei confronti dei concetti che non riescono a scalfire la vostra curiosità. Meglio essere “tolleranti”, senza per questo perdere il vostro consueto e conosciuto giudizio critico.

Cancro – Sarete “sballottati” a destra e sinistra da un evento anche probabilmente atteso ma che avrà comunque un grande impatto su di voi.