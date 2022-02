Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 10 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – Novità in arrivo per gli “ultimi” segni dello zodiaco, ossia Capricorno, Sagittario, Acquario e Pesci. Ultimi ma non per importanza, per i due noti esperti delle stelle.

Oroscopo domani Paolo fox 9 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Nessun problema dal lato comunicativo, sarete pronti a controbattere qualsiasi tipo di critica, anche quella più sensata e giustificata. Buona forma anche in amore.

Sagittario – Troppo concentrati sull’aspetto lavorativo, non dimenticate di “tirare il fiato” anche se non ne sentirete il bisogno. La stanchezza può palesarsi anche mentalmente.

Acquario – Non scappate dai piccoli conflitti familiari e amorosi, questi potranno servire per risaldare rapporti un po’ “lasciati per strada” e mettere le “cose in chiaro” in maniera chiara ed inequivocabile. Non ci sarà spazio per la pigrizia.

Pesci – Uno o più contesti potrebbero consigliarvi di “farvi da parte” ma si tratta di una strategia eccessivamente evasiva, che in questo particolare periodo del mese non pagherà.

Oroscopo domani Branko 9 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Non state troppo a chiedervi cosa sarebbe potuto accadere se avreste preso una decisione piuttosto di un’altra: il contesto attuale prevede un’attenzione particolare, sopratutto in amore.

Sagittario – Lavorare da soli potrebbe sembrare stimolante ma anche stancante alla lunga. La cooperazione non prevede la necessità di andare d’amore e d’accordo con tutti, ma di essere sulla stessa lunghezza d’onda almeno sull’aspetto professionale.

Acquario – Meglio deporre “l’ascia di guerra”, almeno per qualche giorno, nei confronti di chi ha sviluppato conflitti nei vostri riguardi. Anche se potreste essere convinti di stare dalla parte della ragione, ci sarà occasione per parlarne poi.

Pesci – Insolitamente cinici e “programmatori” rispetto alla vostra natura, ci sarà qualcosa in voi che vi farà assumere questo atteggiamento, anche solo la voglia di dimostare che quando volete, siete molto produttivi. Ciò potrebbe scatenare la curiosità di qualcuno.