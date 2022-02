Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 10 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko – I due noti “esperti dei segni zodiacali” ritornano anche oggi per aiutarci in vista della giornata di domani, 10 febbraio 2022.

Ecco le “ultime” di Paolo Fox e Branko in relazione ai segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo fox 10 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Più “fiacchi” del solito, cosa insolita per un segno come Leone sempre pieno di energie e risorse, anche se la situazione personale migliorerà leggermente con il passare delle ore, in maniera quasi sorprendente.

Vergine– Troppo “quadrati” e poco elastici, anche in contesti di vita “leggeri” quindi non legati al vostro lavoro, dove invece non si prevedono problematiche vere e proprie. Dovrete far fronte a qualche reazione emotiva altrui, preparatevi.

Bilancia – Non gettatevi a capofitto in qualsiasi tipo di avventura/lavoro senza aver pianificato un minimo in precedenza. Di contro, il vostro senso del dovere potrà garantirvi un certo vantaggio rispetto agli altri.

Scorpione – Troppo preoccupati dalle possibili reazioni umane e non: state operando in maniera molto coerente in amore e sul lavoro, potreste “dare il fianco” tra gli amici ma chi realmente vi stima sarà pronto a consigliarvi nella maniera migliore.

Oroscopo domani Branko 10 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Troppo frettolosi e desiderosi di far bene, indipendentemente dal contesto. La voglia di fare quindi non vi mancherà e potrebbe garantirvi eccellenti traguardi al netto di qualche errore dovuto a questo “impeto” emotivo.

Vergine – Forma fisica non perfetta, condita da un senso di inadeguatezza non spiegabile logicamente, dato che sarete molto lucidi, ma comunque presente. Non provate a risolvere la situazione da soli, necessiterete supporto.

Bilancia – Più selettivi del solito, sopratutto nell’ambito delle vostre amicizie, contesto solitamente “facile” da gestire per il segno. Probabilmente qualche atteggiamento palesato da qualche amico/a non vi è andato giù.

Scorpione – Avere un occhio di riguardo alla vostra situazione economica sarà un’ottima idea: il prossimo futuro potrebbe portarvi buone possibilità economiche ma anche qualche spesa “pazza”.