Teo Mammuccari, chi è: vita, età, televisione, carriera, moglie, figli

Nato a Roma il 12 agosto 1964, nel segno zodiacale del Leone, Teo Mammucari è uno dei più apprezzati conduttori televisivi del piccolo schermo. Ha 58 anni. Dopo una lunga carriera come animatore e cabarettista, esordisce a Scherzi a Parte nel 1995, conquistando il pubblico con la sua comicità e verve. Lo vediamo anche come giudice del programma televisivo Tu si que vales, e come conduttore del programma Le Iene in coppia con Belen Rodriguez, da quest’anno.

Il vero nome di Teo Mammuccari è Teodoro Roberto Luis Teo.

Nel 2004 esordisce anche nel mondo della musica con la canzone Nando. Una canzone demenziale che ha conquistato le classifiche ed è diventata un vero e proprio tormentone. Ancora oggi suona la chitarra e su Instagram condivide spesso con i suoi fan le sue canzoni divertenti.

Vita privata

Dal 2006 al 2009 ha avuto una relazione con Thais Souza Wiggers, ex velina e modella brasiliana. Dalla loro unione, nel 2008 nasce una bambina, Julia Mammucari, unica figlia di Teo. Tra i due in seguito la relazione è finita e attualmente Mammuccari risulta single.