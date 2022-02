Daniel Radcliffe, chi è: vita, età, film, fidanzata, Harry Potter

Daniel Radcliffe è un attore inglese noto per aver interpretato Harry Potter nell’omonima serie della Warner Bros. basata sui romanzi di J.K. Rowling. E’ nato a Londra il 23 luglio del 1989 e ha 32 anni.

Sulla sua vita privata sappiamo che è fidanzato da diversi anni con l’attrice americana Erin Darke e non ha ancora figli.

Filmografia

Tra i film più famosi di Daniel Radcliffe ricordiamo innanzitutto tutta la saga di Harry Potter:

La pietra filosofale (2001)

La camera dei segreti (2002)

Il prigioniero di Azkaban (2004)

Il calice di fuoco (2005)

L’Ordine della Fenice (2007)

Il principe mezzosangue (2009)

I Doni della morte – Parte 1 (2010)

I Doni della morte – Parte 2 (2011)

Daniel Radcliffe ha però recitato anche in molte altre pellicole e in alcune serie TV e programmi televisivi:

I ragazzi di dicembre (2007)

The Woman in Black (2012)

Giovani Ribelli – Kill Your Darlings (2013)

Appunti di un giovane medico (2012-2013)

Victor: La storia segreta del dottor Frankenstein (2015)

Jungle (2017)

Beast of Burden (2018)

Guns Akimbo (2019)

Escape from Pretoria (2020)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo (2020)

Miracle Workers (2020)

The Lost City (2022)

Il 1° gennaio 2022 Daniel Radcliffe ha preso parte, assieme ad alcuni vecchi colleghi, alla reunion di Harry Potter, disponibile in Italia su Sky e NOW.