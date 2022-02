Emma Watson, chi è: vita, età, film, fidanzato, Harry Potter, Hermione Granger

Emma Watson, all’anagrafe Emma Charlotte Duerre Watson, è nata il 15 aprile del 1990, ha dunque 32 anni ed una famosa attrice e attivista inglese.

Dal 2001 al 2011, ha guadagnato la fama mondiale dopo aver interpretato il ruolo della co-protagonista Hermione Granger nei film di Harry Potter. Nel 2013, per la sua interpretazione di Sam in “Noi siamo infinito“, ha vinto il San Diego Film Critics Association Award come migliore attrice, il People’s Choice Award come migliore attrice in un film drammatico e molti altri. Nello stesso anno, ha vinto l’MTV Trailblazer Award agli MTV Movie Awards, che onora “un giovane attore che ha ispirato con successo gli altri con il suo lavoro diversificato e la sua straordinaria reputazione agli occhi del pubblico”. Nel 2014 ha vinto il BAFTA Award come artista britannica dell’anno e nel 2015 la rivista Time l’ha inclusa nella sua lista delle 100 persone più influenti al mondo.

Vita privata

Il fidanzato di Emma Watson è Leo Robinton, imprenditore americano divenuto ricco grazie al suo lavoro in un’azienda specializzata in cannabis legale. I due stanno insieme dal 2019.

Nel febbraio 2016, la Watson è stata nominata ricercatrice presso la Lady Margaret Hall, Oxford University.

Marai Larasi, attivista contro la violenza sulle donne, è stata sua ospite ai Golden Globe del 2018.