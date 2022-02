Helena Bonham Carter, chi è: vita, età, film, carriera, Harry Potter, marito, figli

Helena Bonham Carter è un’attrice britannica nata a Londra il 26 maggio del 1966. Ha dunque 56 anni.

negli anni 2000 crea un forte sodalizio artistico e amoroso con il registaTim Burton. Viene scelta infatti per “Il pianeta delle scimmie”, poi per “Big Fish”, “La fabbrica di cioccolato” e “Sweenet Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street”. A portarle ancora più successo è però il ruolo di Bellatrix nella saga di Harry Potter che la vede presente in ben 4 film della serie.

Con il passare degli anni Carter viene dichiarata come una delle migliori attrici britanniche di tutti i tempi.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1994 al 1999, ha avuto una relazione con Kenneth Branagh e poco dopo con Tim Burton. La coppia ha due figli e si è separata nel 2014. Tuttavia, Tim ed Helena hanno dichiarato che si tratta di una rottura pacifica e non vogliono lasciare che la loro rottura abbia delle conseguenze negative sui loro figli.