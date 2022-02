Ralph Fiennes, chi è: vita, età, carriera, film, moglie, figli, Voldemort, Harry Potter

Ralph Fiennes è nato a Ipswich, nel Regno Unito, il 22 dicembre del 1962. Ha 60 anni.

Sin da piccolo ha avuto una passione per il mondo della recitazione, come dimostrano i suoi studi, che ha frequentato alla Chelsea School of Art e successivamente alla Royal Academy of Dramatic Art.

Ha messo piede per la prima volta sul set nel 1992, quando ha recitato nel famoso film “Cime tempestose”, e da allora ha avuto una carriera straordinaria. Per tutti gli amanti di Harry Potter, però, lui è semplicemente Lord Voldemort.

Vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata di Ralph Fiennes, poiché all’attore non piacciono nemmeno i social media, nonostante abbia diverse fanpage a suo nome. Sappiamo, tuttavia, che ha sposato per la prima volta l’attrice Alex Kingston nel 1993. Tuttavia, quattro anni dopo, i due decisero di divorziare.

Inoltre, dal 1994 al 2006, ha avuto una relazione con l’attrice britannica Francesca Annis. Tuttavia, non sappiamo cosa abbia causato la rottura.